Кваліфіковані фахівці з Китаю і України лідирують на ринку праці Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Федеральної міграційної служби РФ Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Якщо при отриманні патентів і дозволів на роботу лідирує Узбекистан, то в отриманні дозволів на роботу кваліфікованими фахівцями на перший план виходять Китай і Україна, а висококваліфіковані фахівці - це вже Німеччина, Англія, Франція, США», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

За його словами, це свідчить про те, що нове міграційне законодавство Росії, яке набуло чинності 1 липня 2010 року, працює ефективно.

Директор ФМС зазначив, що за рік практично вдвічі збільшилася кількість і кваліфікованих фахівців (вищий технічний топ-менеджмент), і висококваліфікованих фахівців (категорія, котра одержує 2 млн. і більш рублів за рік – понад 75 тис. дол.).

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ зазначив, що згідно з домовленостями з країнами СНД, щодня громадянам цих країн, які працюють у фізичних осіб, - нянями, покоївками, будівельниками котеджів, видається 4,6 тис. патентів за день.