Асадчев ”не доганяє”: Вєрка Сердючка - Почесний громадянин чи громадянка?

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ уважає ганебним явищем присвоєння Андрію ДАНИЛКУ звання Почесного громадянина Полтави.

Як передає кореспондент УНІАН, губернатор сказав: «Я вважаю, це - ганебне явище... Я так і не зрозумів, він чи вона стали Почесним громадянином Полтави. ДАНИЛКО зробив карикатурний образ, і якщо його наслідувать, то треба давати звання тим акторам, хто грає Собакевичів, Ляпкіних-Тяпкиних, та іншим колоритним фігурам».

На думку В.АСАДЧЕВА, міськрада показала себе не з кращої сторони. «З точки зору розуміння питання міськрада показала себе не на вищому рівні. Краще було дати Почесного громадянина Героєві Радянського Союзу» - сказав В.АСАДЧЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня депутати Полтавської міської ради присвоїли звання Почесного громадянина міста А.ДАНИЛКУ «за творчу оригінальність, пропаганду полтавського самобутнього колориту і популяризацію рідного міста».

Серед Почесних громадян Полтави - народний артист СРСР Йосип КОБЗОН, космонавт Павло ПОПОВИЧ, професор, ректор Національної юридичної академії Василь ТАЦІЙ, екс-мер Полтави Анатолій КУКОБА, екс-Президент України Леонід КУЧМА, екс-ректор Української медичної стоматологічної академії Микола СКРИПНІКОВ, Герой Радянського Союзу генерал-майор Кузьма НЕЗДОЛІЙ та доктор технічних наук, професор Олександр ОНІЩЕНКО.