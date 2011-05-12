Янукович обговорив підготовку до засідання Ради регіонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів у Києві робочу зустріч з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ, під час якої обговорювалася підготовка до засідання Ради регіонів, яке відбудеться в Криму на початку червня.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Радміну Криму.

Також глава держави і кримський прем`єр обговорили питання соціально-економічного розвитку Криму і забезпечення стабільності на півострові. В.ДЖАРТИ доповів В.ЯНУКОВИЧУ про майбутню робочу поїздку до Брюсселя і Лондона, під час якої глава уряду Криму представить керівництву і діловим колам Великої Британії та Євросоюзу економічний потенціал та інвестиційні можливості автономії.

Крім того, під час зустрічі обговорювалася підготовка проекту закону «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим і особливості здійснення інвестиційної діяльності на її території».