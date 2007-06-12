”Мазда” врізалася у ”Жигулі”: 7 постраждалих

Сьогодні вночі на автодорозі Рівне - Берестечко в селі Пляшева Радивилівського району Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої семеро людей, в тому числі двоє дітей, отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, водій автомобіля «Мазда-323» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21043».

В результаті ДТП отримали травми та були госпіталізовані в травматологічне відділення Демидівської ЦРЛ водії та пасажири обох автомобілів, у тому числі двоє неповнолітніх пасажирів „ВАЗ” (жителі Горохівського району Волинської області): 5-річний хлопчик та 1-річна дівчинка. Стан хлопчика задовільний, а дівчинки – середньої тяжкості. Вона, зокрема, одержала струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, гематому голови та інші травми.