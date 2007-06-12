У Коктебелі після реконструкції відкрився Будинок-музей Волошина

У місті Коктебель (АР Крим) після реконструкції відкрився Будинок-музей Максиміліана Волошина – видатного поета і перекладача, критика, художника, філософа, культуролога.

Як передає кореспондент УНІАН, на святковому заході були присутні голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, заступник голови Ради міністрів Криму Тетяна УМРІХІНА, генеральний консул Російської Федерації в місті Сімферополь Олександр НІКОЛАЄВ, члени Міжнародної опікунської ради заповідника «Кіммерія М.А. Волошина».

Вітаючи учасників урочистості, А.ГРИЦЕНКО відзначив, що Будинок-музей М.Волошина в Коктебелі є святим місцем для безлічі шанувальників творчості одного з найбільших діячів культури Срібного століття. Від імені Верховної Ради Криму її голова подякував усім хто надає допомогу у збереженні фондів музею і впорядкуванні його території, і запевнив, що кримська влада сприятиме у вирішенні ще існуючих у Будинку-музеї проблем. Зокрема, керівництвом заповідника найближчим часом планується забезпечити відновлення флігеля на території садиби М.Волошина з метою створення цілісного комплексу. Так, голова кримського парламенту повідомив, що Радою міністрів АРК прийнято постанову про виділення 1,5 млн. грн. на проведення подальших робіт з облаштування Будинку-музею. Кримський спікер також висловив упевненість, що конкретні кроки влади автономії допоможуть зробити це місце ще прекраснішим, і з кожним роком до Криму прибуватиме дедалі більше шанувальників творчості М.Волошина з різних куточків світу.