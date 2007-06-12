Німецькі лікарі завершили комплексне обстеження Василя Цушка

У німецькій клініці інтенсивної терапії завершено комплексне обстеження серцево-судинної системи міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА та лікування основного захворювання за діагнозом "інфаркт міокарду".

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, В.ЦУШКА переведено в клініку постінфарктної реабілітації. Протягом останнього тижня стан В.ЦУШКА відносно стабільний.

Зараз продовжується курс реабілітації, розширюються дозовані фізичні навантаження під наглядом спеціалістів.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доправлено в німецьку клініку. 1 червня В.ЦУШКА прооперували.