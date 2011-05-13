Чернігівська ОДА погрожує акторам за участь в акції протесту

Начальник управління культури Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій МОЇСЕЄНКО пригрозив звільненням акторам обласного музично-драматичного театру ім. Шевченка, які брали участь у вчорашньому театралізованому мітингу в рамках Всеукраїнської громадської акції «Вперед», у разі повторної участі в акціях протесту.

Про це УНІАН повідомила голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА.

«Учора ми проводили театралізовану ходу проти антинародних реформ уряду. У ній брали участь артисти Чернігівського обласного музично-драматичного театру. Сьогодні, 13 травня, цих людей викликали в управління культури Чернігівської обласної державної адміністрації. Начальник управління культури Сергій МОЇСЕЄНКО попередив їх, що якщо вони ще раз візьмуть участь у будь-яких акціях проти влади, їх змусять звільнитися», - сказала О.ВАРНАКОВА.

Вона також повідомила, що зазначені актори є членами Чернігівської міської профспілки «Ніка». «Отримавши сигнал про тиск влади, ми офіційно зробили заяву про те, що у випадку продовження тиску на активістів «Вперед», профспілки будуть пікетувати облдержадміністрацію і почнуть збір підписів за відставку губернатора», - заявила голова Чернігівської профспілки підприємців.

«Люди впевнені, що це - помста губернатора за вчорашню акцію протесту. Та ми нікому не дозволимо ображати жодну свою людину», - сказала профспілковий діяч, додавши, що свою громадянську позицію артисти висловлювали в неробочий час.

Також О.ВАРНАКОВА повідомила, що адміністративний тиск здійснюється і на перевізників, які приєдналися до Всеукраїнської громадської акції «Вперед». Зокрема, в Києві на станції метро «Чернігівська» працівниками міліції було зупинено низку автобусів, висаджено пасажирів, у водіїв забрали документи, телефони, до них не допускали адвокатів, навіть «Швидку допомогу» не хотіли допускати до людини, якій стало погано. Один з автобусів поставлено на штрафмайданчик. На даний час, за її словами, у прокуратуру передано заяву про неправомірні дії міліції.

«Чим більше вони будуть тиснути, тим більше вони провокуватимуть людей на протести. Якщо людям не дадуть доїхати до Києва 19 травня, ми прийдемо пішки. Таке рішення ми прийняли учора у себе в Чернігові, таке ж рішення ухвалене сьогодні на мітингу в Хмельницькому», - заявила О.ВАРНАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 травня в Чернігові та 10 інших містах України відбулися мітинги на підтримку Всеукраїнської громадянської акції «Вперед». Мітингувальники протестують проти соціально-економічної політики уряду і виступають за ухвалення «Народної реформи» - пакету законопроектів, розробленого за ініціативою народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Подібні акції протесту в рамках громадянської кампанії «Вперед» відбудуться 14 травня у Києві, 15 травня - у Київській області, 16 травня – у містах західних областей України і Кривому Розі. 19 травня в Києві біля Верховної Ради пройде загальний Весняний марш протесту.