Контрабандист човном віз коньяк з Молдови

На Кучурганському лимані в Одеській області прикордонники затримали контрабандиста, який човном перевозив з Молдови 371 пляшку коньяку.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, контрабандиста виявили співробітники відділу прикордонної служби «Лиманське» за допомогою мобільного тепловізійного комплексу.

Затриманий виявився 23-річним жителем Одещини. На нього оформили протокол про адміністративне правопорушення. Коньяк, оцінений у більш як 30 тисяч гривень, передали у Південну митницю.