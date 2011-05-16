У Тернополі відновили німецький військовий цвинтар

У Тернополі відновили цвинтар німецьких військових часів Першої світової війни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, облаштування могил військових на Микулинецькому кладовищі здійснила ініціативна група громадської організації «Останній солдат». На місці поховань встановлено нові бетонні хрести. Для створення меморіального комплексу усі необхідні будівельні матеріали надала міська рада.

Участь у відновленні цвинтаря взяв і міський голова Сергій НАДАЛ.

«У планах міської влади є відновлення та реконструкція могил усіх солдат, які поховані на Микулинецькому кладовищі. Крім того ми плануємо створити єдиний каталог військових поховань. Таким чином Микулинецький цвинтар може стати ще одним об’єктом на туристичній карті Тернополя, куди будуть їхати іноземні туристи, офіційні делегації для вшанування пам’яті полеглих воїнів», – зазначив С. НАДАЛ.