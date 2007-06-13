Метро у Києві не подорожчає

На сьогоднішній день питання підвищення оплати за проїзд в київському метро на порядку денному не стоїть, заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» заступник Київської міської голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, при цьому він відзначив, що не можна закривати очі на проблеми метрополітену. «Думаю, таких морально і технічно застарілих вагонів, як у нас, немає більше ніде в країнах СНД. З таким рухомим складом буде соромно іноземців під час Євро-2012 навіть підпускати до метро», - додав О.ДОВГИЙ.

«На мою думку, прийнятним для всіх варіантом було б проведення громадських обговорень на тему: чи варто підвищувати ціни на проїзд в метро і куди будуть спрямовано кошти від можливого підвищення? Для нас як представників влади головним пріоритетом залишається добробут киян. Отже їм і вирішувати», - наголосив О.ДОВГИЙ.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли, що керівництво столичного метрополітену звернулося до Київської міської державної адміністрації з пропозицією підвищити тарифи на проїзд.