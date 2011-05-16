Старший лейтенант вбив капітана: 5 пострілів у серце

Затримано офіцера, який в одній з військових частин Київської області під час виконання службових обов`язків застрелив свого колегу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, військова прокуратура Дарницького гарнізону порушила кримінальну справу щодо офіцера військової частини, яка дислокується у Броварському районі Київської області за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Попередньо встановлено, що підозрюваний офіцер Збройних сил України, старший лейтенант Р., у ніч на 14 травня заступив у добовий наряд для чергування в одному з підрозділів військової частини. Близько 1-ї години ночі до зазначеного підрозділу під приводом здійснення перевірки порядку несення служби прийшов старший за званням офіцер, капітан К., який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Між останнім і черговим добового наряду виник конфлікт, у ході якого офіцер К. завдав черговому два удари в обличчя. Із показань підозрюваного вбачається, що в подальшому він запропонував офіцеру К. покинути приміщення підрозділу. Після того, як останній відмовився, черговий здійснив один попереджувальний постріл з табельної зброї – пістолета ПМ. Побачивши, що це не подіяло, зробив 5 пострілів на ураження в область серця військовослужбовця. Від отриманих поранень К. помер на місці події.

Військова прокуратура Дарницького гарнізону проводить заплановані слідчі дії.