Злочинці загрожували виробникам отруїти їх продукти

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ УМВС в Чернівецькій області в результаті проведення широкомасштабних розшукових заходів у місті Чернівці затримали громадянку Республіки Казахстан ЛИСИЦЮ (Гончарова) Наталію Олександрівну, 1976 року народження, яка перебуває у міждержавному розшуку Казахстану, Росії та України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за інформацією оперативників, жінка є організатором суспільно-небезпечної організованої злочинної групи з міжнародними зв’язками, учасники якої шляхом погроз додати отруту до продукції відомих світових торгових марок вимагали від керівників підприємств кошти у великих розмірах.

Також правоохоронці не виключають причетність затриманої до шахрайств у фінансовій сфері.