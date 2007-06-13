Суд дозволив підозрювати Сацюка у причетності до отруєння Ющенка

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову колишньому заступнику голови СБУ Володимиру САЦЮКУ, який вимагав спростувати розповсюджену раніше інформацію про те, що отруєння Віктора ЮЩЕНКА сталося у нього на дачі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник Президента з правових питань Микола ПОЛУДЬОНИЙ.

Він сказав, що сьогодні Шевченківський райсуд розглянув справу по суті і прийняв рішення відмовити у задоволенні позову.

М.ПОЛУДЬОННИЙ також додав, що сьогодні суд оголосив резолютивну (резолюція) частину рішення, а повне рішення суду буде готове 18 червня.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.

У свою чергу В.САЦЮК у квітні цього року подав цивільний позов до Президента України В.ЮЩЕНКА з вимогою спростувати інформацію про те, що отруєння нинішнього глави держави відбулось у нього на дачі.

12 квітня Шевченківський районний суд м.Києва на попередньому розгляді позову В.САЦЮКА про захист честі, гідності та ділової репутації вирішив прийняти позов до розгляду по суті.