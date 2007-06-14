Суд призупинив дію рішення з’їзду БЮТ

Дніпровський районний суд Києва 13 червня призупинив дію рішення міжпартійного з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року щодо дострокового припинення повноважень депутатів Київради, обраних за списком БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції перед початком пленарного засідання Київради заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, рішення суду прийнято за позовом депутата Київської міської ради, обраного за списком БЮТ, Олександра ДАНІЛОВА.

О.ДОВГИЙ зазначив, що згідно з цим рішенням суду, БЮТ заборонено вчиняти будь-які дії щодо виконання рішення міжпартійного з’їзду Блоку щодо позбавлення мандатів депутатів міської та районних рад. Також заборонено Київській міській територіальній виборчій комісії та Центральній виборчій комісії вчиняти будь-які дії на виконання рішень з’їзду БЮТ від 2 червня, сказав він.

«Таким чином, метою проведення мною цієї прес-конференції є повідомити вам, що жодних правових підстав вважати або оспорювати легітимність нашого пленарного засідання та легітимність дій мандатів окремих членів різних фракцій, які були обрані за списком БЮТ, немає», - підкреслив О.ДОВГИЙ.

Він закликав депутатів поводити себе сьогодні на засіданні Київради цивілізовано та не вдаватися до дій, які перешкоджатимуть роботі та прийняттю рішень.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня з’їзд БЮТ прийняв рішення про припинення повноважень 15 депутатів Київради, які пройшли за списками Блоку, але не ввійшли до фракції БЮТ в міській раді.

У зв’язку з цим фракція Блоку Тимошенко у Київраді вимагає від голови Київради Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не допустити на завтрашню сесію людей, чиї повноваження як депутатів від БЮТ припинені.

Також БЮТ вимагає від прокурора міста Києва вжити заходів по недопущенню прийняття рішень Київською міською радою за участю осіб, повноваження яких достроково припинені.

У випадку прийняття рішень під час сесії Київради за участю осіб, які втратили свої депутатські повноваження – фракція БЮТ у Київраді буде оскаржувати в судах такі рішення, а також “протизаконні дії” Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.