На вихідні під Києвом - фестиваль «Київська Русь XIII століття»

21-22 травня у «Парку Київська Русь» пройде один з найграндіозніших історичних фестивалів - «Київська Русь XIII століття».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

За його словами, фестивалем «Київська Русь XIII століття» відкривається фестивальний сезон, який триватиме до кінця жовтня. Усього має відбутися п’ять фестивалів такого масштабу.

«На відвідувачів очікує дух відваги та сміливості, боротьби та протистояння – дух того далекого небезпечного часу, який змінив хід історії. Поєдинки найсильніших воїнів, масові битви русичів та монголів, майстер-класи з володіння мечем і стрільби з луку, ризиковані кінні трюки. Фестиваль «Київська Русь XIII століття» – справжнє свято для тих, хто любить гострі відчуття», – сказав президент фонду.

В.ЯНЧЕНКО повідомив, що з усіх куточків України з’їдуться учасники клубів історичної реконструкції. Загалом очікують 300 воїнів-реконстукторів з України, Білорусі, Росії, Франції, а також каскадерів, артистів різних жанрів, музикантів, народних майстрів, які створять атмосферу середньовічної Русі.

У свою чергу, керівник Центру туристичної інформації Володимир ЦАРУК висловив думку, що фестивалі, які проводяться у «Парку Київська Русь», сприяють розвитку подієвого туризму в Україні.

«Київська Русь» XIII століття» – один із наймасштабніших історичних фестивалів, який приваблює відвідувачів з різних країн. Минулого року він був проведений вперше. І за два дні фестиваль відвідало 15 тисяч глядачів. Цього року організатори очікують не менше, зокрема, з Польщі, Росії, Франції, Білорусі, Литви, Латвії та інших країн.

Також на гостей чекає вогняне шоу.

Усі фестивальні події супроводжуватимуться справжньою середньовічною музикою. Глядачі матимуть можливість ознайомитися з побутом пращурів – відвідати табір реконструкторів, де слов’янки готуватимуть на вогнищі та займатимуться рукоділлям.

Особливого колориту дводенному святу надасть ярмарок майстрів. Усі бажаючі зможуть не лише придбати ексклюзивні вироби народних умільців, а й навчитися гончарній і ковальській справі, вишиванню, плетінню з лози.

В.ЯНЧЕНКО нагадав, що ціль «Парку Київську Русь» – створити культурну туристичну мекку, аби люди з усього світу прагнули опинитися в Україні, подивитися на Київський Дитинець, відчути дух середньовічного Києва.