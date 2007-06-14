Томенко звинуватив Ющенка у підтримці неконтрольованого усиновлення іноземцями

Заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримав неконтрольоване усиновлення українських дітей іноземцями, наклавши вето на закон про зміни до закону про усиновлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, «однією з найважливіших у цьому Законі є норма, яка не лише підтримує національне усиновлення, а й не допускає випадків зловживань з усиновленням українських дітей іноземними громадянами”. М.ТОМЕНКО наголосив, що Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту, громадські організації, Уповноважений з прав людини неодноразово звертали увагу на факти фізичного чи психологічного насильства, недбалого чи брутального поводження та експлуатації усиновлений дітей.

М.ТОМЕНКО також нагадав сумнозвісну історію усиновлення 3 українських хлопчиків одинаком, громадянином США Джоном КРЮГЕРОМ, який знущався над цими дітьми. “Очевидно, що йдеться тільки про конкретний, офіційно зафіксований факт, а насправді таких випадків набагато більше”, - зазначив він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що саме з цією метою пропонувалася норма, яка “унеможливлює усиновлення дитини, що є громадянином України, іноземцем, який не перебуває у шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем дитини”.

Він зауважив, що абсолютна більшість країн, турбуючись про своїх дітей, законодавчо обмежує усиновлення дітей одинокими особами. Такі норми діють, зокрема, у Домініканській Республіці, Ісландії, Італії, Йорданії, Кенії, Китаї, Республіці Корея, Люксембурзі, Малайзії, Нігері (в Нігері кандидати в усиновителі повинні перебувати у шлюбі, принаймні, 10 років), Таїланді, Уругваї, Чилі, Чорногорії, Шрі-Ланці. В інших державах, зазначив М.ТОМЕНКО, заборона на усиновлення одинокими особами законодавчо не унормована, проте на практиці перевага надається усиновленню дітей подружніми парами.

«Наша країна сьогодні повинна зробити все, аби національне усиновлення стало популярним і престижним. Водночас ми повинні усіляко контролювати іноземне усиновлення, адже захист прав кожної дитини в Україні є першочерговим обов’язком держави. Не є таємницею, що усиновлення дітей іноземцями давно вже стало у нас прибутковим бізнесом”, - сказав М.ТОМЕНКО.

“Можливо, в оточенні Президента знайшлися люди, які вирішили й надалі підтримувати вигідний бізнес зарубіжного усиновлення в ситуації, коли країна не має реальних механізмів правового контролю за цим», - припускає М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня В.ЮЩЕНКО застосував право вето до 10 законів, повернувши їх зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою, в тому числі закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення».