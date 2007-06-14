Сотні міліцейських чиновників напружилися: їм загрожує тюрма

У Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що за результатами перевірки фінансово-господарській діяльності, яку провело Головне управління Контрольно-ревізійного управління, за допущені фінансові порушення до відповідальності буде притягнуто співробітників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ Віктор СУСЛОВ.

«Ми стоїмо перед неминучою необхідністю притягнення до відповідальності сотень співробітників внутрішніх справ», - сказав він.

За словами В.СУСЛОВА, сьогодні наказом керівництва міністерства створюється спеціальна комісія, яку очолить начальник Управління внутрішньої безпеки МВС. До кінця року ця комісія повинна завершити своє розслідування про порушення, які відбувалися в міністерстві, після чого буде вжито відповідних заходів.

«Розбазарювання коштів має бути зупинене», - наголосив В.СУСЛОВ, додавши при цьому, що нинішнє керівництво МВС для цього докладе максимум зусиль, зокрема ліквідовуючи комерційні структури, які діяли при міністерстві, надаючи, зокрема незаконно, послуги населенню.

Водночас, заступник міністра не виключив і наголосив, що у зв`язку з ліквідацією таких підприємств буде доволі сильний опір як у міністерстві, так і поза ним.

За словами В.СУСЛОВА, цей опір курирують «вельми серйозні люди високого рангу». Проте він відзначив, що МВС має намір довести розпочату справу з наведення порядку у фінансово-господарській діяльності до кінця.

У своєму виступі В.СУСЛОВ ще раз наголосив, що донедавна «в системі міністерства був безлад. Робота була організована не так, як потрібно». Разом з тим, він не вдався до персоніфікації відповідальних за діяльність міністерства осіб, сказавши, що відповідну оцінку в разі необхідності повинні дати органи, які вивчатимуть матеріали перевірки КРУ.