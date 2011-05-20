Створення центрального депозитарію зависло в повітрі

Сьогодні в Україні повним ходом йде складний процес створення центрального депозитарію. Так, на зборах акціонерів Національного депозитарію України, що відбувся 27 квітня, прийнято рішення, які на перший погляд повинні привести до створення такого депозитарію. Протокол зборів акціонерів «НДУ», згідно із законодавством, повинен бути підписаний впродовж 10 днів, тобто до 7 травня. Проте, до сьогодні офіційної інформації про долю протоколу немає.

Плюс до цього, у Верховній Раді зареєстрований законопроект депутата-регіонала Прасолова - і також на "депозитарну" тему. Все зводиться до того, що найближчим часом в Україну таки буде створений єдиний Центральний депозитарій. Втім, при найближчому розгляді, все виглядає дещо по-іншому ... Детальніше про перипетії навколо центрального депозитарію читайте у матеріалі "Процес створення центрального депозитарію - індикатор приналежності України до цивілізованого світу"