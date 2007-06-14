Ющенко заявив про намір Arcelor Mittal інвестувати в Україну 10 млрд. дол.
18:16, 14 червня 2007Суспільство
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Президент послався на особисту зустріч
|Віктор Ющенко, Лакшмі Міттал
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО зазначив, що дані домовленості досягнуті під час його особистої зустрічі сьогодні з власником компанії Лакшмі МІТТАЛОМ під час перебування на металургійному комбінаті «Міттал Стіл Кривий Ріг».
За словами Президента, з часом будуть відпрацьовані галузі, території і тимчасові рамки для реалізації конкретних проектів.
В.ЮЩЕНКО підкреслив про конкретну домовленість побудувати за засоби Arcelor Mittal в Кривому Розі критий палац для зимових видів спорту.
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