Ющенко заявив про намір Arcelor Mittal інвестувати в Україну 10 млрд. дол.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Кривому Розі, що транснаціональна компанія Arcelor Mittal має намір інвестувати в проекти в Україні 10 млрд. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО зазначив, що дані домовленості досягнуті під час його особистої зустрічі сьогодні з власником компанії Лакшмі МІТТАЛОМ під час перебування на металургійному комбінаті «Міттал Стіл Кривий Ріг».

За словами Президента, з часом будуть відпрацьовані галузі, території і тимчасові рамки для реалізації конкретних проектів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив про конкретну домовленість побудувати за засоби Arcelor Mittal в Кривому Розі критий палац для зимових видів спорту.