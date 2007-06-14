Різак припускає, що вбити ректора університету могла його дружина

Екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Іван РІЗАК допускає, що вбити ректора Ужгородського національного університету Володимира Сливку могла дружина покійного Наталія СЛИВКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це підсудний І.РІЗАК заявив сьогодні в Апеляційному суді Івано-Франківської області під час захисної промови. За його словами, після «цієї трагедії» до нього «приходили дуже близькі родичі Сливки і молили врятувати від криміналу Н.СЛИВКУ».

Він зазначив, що спочатку це вбивство «хотіли повісити на близьку людину Н.СЛИВКИ». І.РІЗАК зауважив, що «ця людина мала взяти вину на себе з певних причин». За його словами, через певний час цій людині «мали видати медичну довідку про її неосудність».

Підсудний назвав цей злочин “великим цинізмом”. Він вважає, що вбивство ректора «вивело з рівноваги цілий клан на Закарпатті». Тому потрібно було під шум політичних процесів знайти «потрібного винуватця». «Ніякого самогубства ректора не було, - наголосив І.РІЗАК. – Цей процес потрібен був як шума, щоб маніпулювати громадською думкою».

У перерві судового засідання на уточнююче запитання УНІАН, чи дійсно він таке допускає, І.РІЗАК відповів ствердно. «Так, я таке допускаю, - сказав він. - Про це всім відомо на Закарпатті». Він також зазначив, що про це оголосив сьогодні на суді тому, що обвинувачення просить для нього 12 років тюрми, а він не причетний до цих злочинів.

Як повідомляв УНІАН, І.РІЗАКА, зокрема, звинувачують у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

Прокурор Олександр ЗАВАДСЬКИЙ просить Апеляційний суд Івано-Франківської області на 12 років з конфіскацією майна позбавити волі екс-голову Закарпатської облдержадміністрації І.РІЗАКА.

Сьогодні Апеляційний суд Івано-Франківської області закінчив судові дебати у кримінальній справі екс-голови Закарпатської облдержадміністрації Івана РІЗАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про закінчення судових дебатів повідомила сьогодні на судовому засіданні головуюча суддя Надія СТЕФАНІВ. За її словами, судові дебати закінчені, і суд робить перерву до 3 липня. Саме цього дня з останнім словом виступатиме підсудний І.РІЗАК.