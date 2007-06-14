Як послухати Елтона Джона без проблем з охороною (схема)

Для виступу Елтона Джона, який відбудеться 16 червня на Майдані Незалежності, до Києва привезуть три персональні роялі відомого виконавця.

Натомість кияни не побачать шоу, розробленого відомим фотографом і близьким другом музиканта Девідом ла Шапелем, пишуть Экономические известия. Це добродійний концерт, а не запланований тур. І, ймовірно, на думку артиста, надувні муляжі танучого морозива, злітаючі у небо будівлі Емпайр-Стейт-Білдинг і великі декорації не зовсім відповідають антиСНІДівській тематиці.

Організатори припускають, що концерт наживо побачать 300-400 тисяч людей, повідомляє Комсомольськая правда в Украине. Щоби полегшити пересічному глядачеві доступ до творчості Елтона Джона на Майдані та Хрещатику встановлять великі екрани.

У реальності вхід на концерт буде хоч і безкоштовним, але не таким уже вільним, як це можна було б припустити, судячи з коментарів організаторів.

На Майдані буде обгороджено кілька VIP-зон - кожна розрахована на 221 особу. Серед високих гостей чекають Віктора Ющенка з сім`єю, Віктора Януковича, Олександра Мороза, Віталія Кличка та інших.

А також п`ять фан-зон, розрахованих на 500-100 «стоячих» місць кожна, – для преси і богеми, співаків, модельєрів, дизайнерів та ін. Потрапити до цієї «філії раю на землі» можна буде тільки за спеціальними запрошеннями.

Особливі умови поставлені представникам ЗМІ:

Зона роботи телеоператорів і фотожурналістів на концерті обмежена фан-зоною 5, прохід для них буде відкритий з 18.30 до 19.30. Прохід, як зазначено в розісланому організаторами листі, "буде ускладнений необхідністю пройти контроль безпеки Службою Держохорони. Переконливо просимо вас не спізнюватися".

І це ще не все. "Теле- і фотожурналісти мають право виконувати фото і відеозйомку тільки під час перших трьох пісень концерту. Щоб уникнути інцидентів із співробітниками служби безпеки, просимо вас після закінчення третьої пісні негайно відключити і зачохлити до кінця концерту всі фото- і відеокамери". Натомість "...ви зможете одержати фото і відеозйомку, яка робитиметься в VIP-зоні і фан-зонах 1 і 2 теле- і фотокамерами забезпечення ТБ-марафону та прямої трансляції (фотографії і синхрони відомих людей + фото і відеоряд)". Телекомпанії можуть одержати дозвіл і взяти безпосередньо з супутника Нового каналу телесигнал трансляції перших двох пісень концерту.

Глядачі, які не мають спеціальних запрошень, «неорганізовано» займатимуть місця на Майдані і Хрещатику.

За інформацією КП в Україні, мешканці єдиного житлового будинку, розташованого «обличчям» до сцени, по вул. Софійська 1/2 (того, де на першому поверсі «Макдональдз»), пускають охочих подивитися концерт на балкони – за 50 гривень з носу. Утім, деякі вводять обмеження на очікувану чисельність «гостей».

Також, добираючися на концерт, потрібно буде врахувати, що в суботу, 16 червня, з 18.00 до 24.00 будуть перекриті для транспорту:

· вул. Хрещатик - від Європейської пл. до вул. Прорізної

· вул. Інститутська - від вул. Ольгінської до вул. Хрещатик

· вул. Михайлівська (не тільки для проїзду, а й проходу): від готелю «Козацький» до вул. Хрещатик

Інформації про те, з якої години і чи взагалі перекриватиметься вихід із станції метро Майдан Незалежності поки не находило.

Тим же, хто не хоче ані штовхатися на вулиці, ні платити за право розміститися на чужому балконі, залишається тішитися усвідомленням того, що Елтон Джон (справжнє ім`я - Реджінальд Кенет Дуайт) не додає особливого клопоту організаторам. У побуті співак невибагливий. Тобто, на відміну від багатьох інших західних гастролерів не везе з собою персонального кухаря. Його практично не хвилює марка автомобіля, на якому доведеться пересуватися містом, головне – щоб за кермом був його особистий водій. Співак вказав близько дюжини марок різних автомобілів, які його влаштують. Директор фонду «АнтиСНІД» також повідомила "Экономическим известиям", що на прохання сера Елтона Джона в його гримирувальній кімнаті мають бути три вази з трояндами: червоного, білого і жовтого кольорів.