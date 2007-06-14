4-річна дівчинка впала у кар’єр з 80 метрів

У Житомирській області чотирирічна дівчинка впала у кар’єр з 80-метрової висоти та залишилася живою.

Як повідомила УНІАН працівник Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, 11 червня до Коростенського міськрайвідділу міліції звернулась жителька с.Сокорики, повідомивши про зникнення своєї 4-річної доньки Дарини.

За словами О.НОМЕРЧУК, під час оперативно-розшукових заходів працівники міліції 12 червня о 5-й ранку знайшли дівчинку на дні Бехівського спецкар’єру поблизу села. Як з’ясувалося, залишившись без нагляду матері, дівчинка вирушила гратися зі своїм 8-річним братиком та 3-річним сусідським хлопчиком на кар’єр. Там дитина зірвалася та впала у кар’єр з 80-метрової висоти.

Тілесні ушкодження, отримані дитиною під час падіння, виявились дуже серйозними: закрита черепно-мозкова травма та перелом кісток черепа. Дівчинку одразу ж було госпіталізовано в реанімаційне відділення Коростенської міської лікарні, де вона зараз і перебуває.

За словами О.НОМЕРЧУК, родина, у якій виховується дівчинка, стоїть на обліку в органах внутрішніх справ як кризова. Окрім Дарини, є ще троє хлопчиків, найстаршому з яких 10, а найменшому 3 роки. Проте мати фактично не займається вихованням дітей, а у 2005 році навіть була притягнута до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Зараз вирішується питання про порушення стосовно матері Дарини кримінальної справи за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.