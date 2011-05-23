У Тернополі Шевченка вшановуватимуть до ранку

У Тернополі з нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка біля його пам’ятника відбудеться поетично-музична всеношна. Як розповів кореспонденту УНІАН начальник міського управління культури Олександр СМИК, участь у нічних читаннях візьмуть поети та письменники з Луцька, Києва, Львова та Тернопільщини, окрім цього до заходу долучаться і творчі колективи.

«Це буде така собі начитка духовності. Захід триватиме цілу ніч – не будемо розходитися доти, доки будуть бажаючі почитати вірші Шевченка або свою поезію», – розповів О.СМИК.

За його словами, також під час заходу біля пам’ятника поету буде розгорнуто фотовиставку робіт Руслан ТЕЛІБСЬКОГО, який об’їхав усі міста України, де є пам’ятники Т.Шевченку і сфотографував їх.

«Цим заходом ми хочемо більше уваги привернути до 150-річчя з часу перепоховання Шевченка, до поезії. Окрім цього символічно, що все це відбуватиметься у ніч перед Святом Героїв», – зазначив О.СМИК.