До початку пляжного сезону треба відловити собак і потруїти щурів

Пляжний сезон у столиці в цьому році розпочнеться 1 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла ПОХОДІЯ.

«Наразі завершується підготовка 11 міських централізованих пляжів. Зокрема, це «Чорторий», «Вербний», «Пуща-Водиця», «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін» та «Центральний», – сказав П.ПОХОДІЙ.

Він зауважив, що зараз тривають роботи і на 14 зонах відпочинку, таких як: «Галерна», «Дніпровська рив’єра», «Троєщина», «Десенка», «Осокорки», «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Горбачиха», «Березняки» та «Святошин».

Крім того, до літнього сезону готуються і 50 водних об’єктів, у яких не рекомендовано купатись, зокрема, це зони відпочинку: «Сонячна» (озеро Сонячне), «Веселка» (Русанівська протока на вул. Микільсько-Слобідській), «Совська балка» (ставки Совські) та «Синєозерна» (озеро Синє).

За словами П.ПОХОДІЯ, загалом роботи з підготовки до літнього сезону підприємство проводить на 29 зонах відпочинку біля води, загальною площею 228,87 га.

Також він наголосив на основних заходах, які потрібно провести для того, щоб отримати паспорт готовності пляжу. Насамперед, це наявність води як технічної, так і питної. Також треба провести дератизаційні, асенізаційні, дезінфекційні, протималярійні та протикліщові заходи.

Крім того, необхідно виловити безпритульних тварин, викосити території, знищити карантинних рослин-алергенів та встановити огороджувальні буї. Більше того, повинні бути укомплектовані плавзасобами рятувальні пости, а медичні пункти – медикаментами та медичними працівниками.

«Наразі вже проведено обстеження підводної частини всіх водних об’єктів міста і сьогодні тривають роботи з відновлення функціонування громадських вбиралень та, у разі відсутності, встановлення мобільних туалетних кабінок. Також ми працюємо над забезпеченням пляжного інвентарю, це і контейнери та урни для сміття, кабіни для перевдягання, питні фонтанчики, душові кабіни, тіньові навіси, тапчани та лави для відпочинку», – додав П.ПОХОДІЙ.