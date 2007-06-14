Відкрилась виставка до 100–річчя Романа Шухевича
Один розділ - біографічний, один присвячено УПА
|Роман Шухевич
Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, на виставці представлені матеріали та документи, які висвітлюють життєвий і бойовий шлях головного командира УПА.
Виставка складається з двох розділів: фотографій і матеріалів, які розповідають про дитячі, юнацькі роки Шухевича, роки його перебування в Пласті, родинні стосунки, світлини і спогади про дружину Н.Березинську, їхніх дітей.
У другому розділі представлено матеріали, світлини, статті, спогади, книги, що розповідають про національно-визвольну боротьбу на українських землях під проводом головного командира УПА, голови проводу ОУН Р.Шухевича.
Також представлені світлини мітингу–реквієму, який відбувся 5 березня 2007 р. в с. Білогорща на Львівщині.