Відкрилась виставка до 100–річчя Романа Шухевича

У державному архіві Тернопільської області відкрилась виставка, присвячена 100–річчю від дня народження Романа Шухевича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, на виставці представлені матеріали та документи, які висвітлюють життєвий і бойовий шлях головного командира УПА.

Виставка складається з двох розділів: фотографій і матеріалів, які розповідають про дитячі, юнацькі роки Шухевича, роки його перебування в Пласті, родинні стосунки, світлини і спогади про дружину Н.Березинську, їхніх дітей.

У другому розділі представлено матеріали, світлини, статті, спогади, книги, що розповідають про національно-визвольну боротьбу на українських землях під проводом головного командира УПА, голови проводу ОУН Р.Шухевича.

Також представлені світлини мітингу–реквієму, який відбувся 5 березня 2007 р. в с. Білогорща на Львівщині.