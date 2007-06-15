Відсьогодні ЄС вводить обмеження на провезення готівки

Відсьогодні, 15 червня, при в’їзді чи виїзді до країн-членів ЄС потрібно декларувати провезення готівки, якщо її сума становить понад 10 тис. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, мета цього обмеження полягає в запровадженні загальноєвропейського контролю за рухом готівки в (чи) з ЄС. Обмеження доповнює Директиву ЄС про боротьбу з відмиванням “брудних” грошей.

“Нові правила ускладнять терористам в’їзд чи виїзд з ЄС з готівкою”, - переконаний комісар ЄС з питань оподаткування та митного союзу Ласло КОВАЧ.

Згідно з новими правилами, митним службам дозволено проводити огляд особистих речей пасажирів з метою виявлення великих незадекларованих сум готівки. Санкції за виявлену спробу провезти без декларування понад 10 тис. євро готівкою країни-члени ЄС визначатимуть самостійно.

Нові правила розроблені з урахуванням доповіді Єврокомісії від 2002 року щодо результатів перевірки митними службами сум, що ввозяться та вивозяться готівкою, або у вигляді дорогоцінних металів, проведеної з вересня 1999 року до лютого 2000 року. У результаті перевірок було виявлено, що загалом за цей період було перевезено готівкою, у вигляді чеків чи дорогоцінних металів 1,6 млрд. євро з сум, які перевищували 10 тис. євро. З них 1,35 млрд. євро перевозилися великими партіями готівкою.