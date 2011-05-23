Громадянин Грузії мав намір стати "злодієм у законі" в Донецьку

З Донецька депортовано громадянина Грузії, який мав намір стати «злодієм у законі».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю в Донецькій області затримали громадянина Грузії, який нелегально перебував на території України.

Цей 33-річний раніше неодноразово судимий чоловік на прізвисько «Валера Руставський», який має чималий авторитет у злочинному середовищі, приїхав до нашої країни кілька місяців тому і проживав без реєстрації, існуючи, як він пояснив, «на гроші знайомих і родичів».

За словами заступника начальника УБОЗ Дениса АРАБЕЯ, за даними міліції, метою приїзду громадянина Грузії до Донецька було налагодження контактів для подальшої злочинної діяльності. «Ми одержали оперативну інформацію про те, що цей громадянин найближчим часом одержуватиме статус «злодія у законі», - повідомив Д.АРАБЕЙ.

Він зазначив, що УБОЗівці запобігли цій «церемонії», затримавши кандидата на злодійський титул, і депортували його на батьківщину.

«Тепер упродовж п`яти років йому заборонено в`їзд до України», - сказав Д.АРАБЕЙ.