Ющенко прогнозує формальний вступ у СОТ до листопада
Президент підпише ще два закони
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що Україна набуде формального членства у Світовій організації торгівлі до листопада поточного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні консультативної ради з питань іноземних інвестицій.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна виконала усі зобов’язання, які випливали з її неформальних консультацій з робочою групою СОТ. Зокрема, ухвалено усе необхідне законодавство.
Президент нагадав, що декілька днів тому підписав 9 законів, необхідних для вступу у СОТ, і пообіцяв, що найближчими днями підпише ще два закони.
«Всю відповідну нормативно-правову базу прийнято, всі закони, які дають технічні і правові підстави звітувати робочій групі по виконанню всіх зобов’язань», - сказав Президент.
На його переконання, до кінця року, зокрема, до листопада, Україна пройде усі процедури для формального набуття членства у цій організації.
Після цього, прогнозує В.ЮЩЕНКО, Україна почне активні переговори з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі.
Він підкреслив, що вступ України до СОТ і початок переговорів про входження України у зону вільної торгівлі з ЄС є взаємопов’язаними речами.
Президент назвав приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС стратегічною метою України.
Довідка УНІАН. Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану (підписання планується найближчим часом), підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.
Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.