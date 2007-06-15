Ющенко прогнозує формальний вступ у СОТ до листопада

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що Україна набуде формального членства у Світовій організації торгівлі до листопада поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні консультативної ради з питань іноземних інвестицій.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна виконала усі зобов’язання, які випливали з її неформальних консультацій з робочою групою СОТ. Зокрема, ухвалено усе необхідне законодавство.

Президент нагадав, що декілька днів тому підписав 9 законів, необхідних для вступу у СОТ, і пообіцяв, що найближчими днями підпише ще два закони.

«Всю відповідну нормативно-правову базу прийнято, всі закони, які дають технічні і правові підстави звітувати робочій групі по виконанню всіх зобов’язань», - сказав Президент.

На його переконання, до кінця року, зокрема, до листопада, Україна пройде усі процедури для формального набуття членства у цій організації.

Після цього, прогнозує В.ЮЩЕНКО, Україна почне активні переговори з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі.

Він підкреслив, що вступ України до СОТ і початок переговорів про входження України у зону вільної торгівлі з ЄС є взаємопов’язаними речами.

Президент назвав приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС стратегічною метою України.

Довідка УНІАН. Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану (підписання планується найближчим часом), підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.