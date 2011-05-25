Затриманий у Росії учасник Львівських подій зник

Львівська облрада просить Міністерство закордонних справ України з‘ясувати місцезнаходження затриманого у РФ українця Романа СЕМЧІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, відповідне звернення до Надзвичайного і Повноважного Посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА та міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА на сесії ухвалили депутати обласної ради.

У своєму зверненні вони просять з’ясувати, де зараз перебуває затриманий в РФ українець Р.СЕМЧІЙ, та забезпечити передачу його правоохоронним органам України здоровим та неушкодженим.

У зверненні, зокрема, йдеться про те, що 9 травня у Львові міліція затримала громадянина України Р.СЕМЧІЯ, який постійно працює в Красноярському краї Російської Федерації, а у Львові перебував у відпустці. Того ж дня міліція відпустила Р.СЕМЧІЯ після складання протоколу про вчинення ним адміністративного правопорушення, а 11 травня він виїхав на постійне місце роботи.

«Прокуратура Львівської області порушила кілька кримінальних справ з приводу подій 9 травня у Львові. У рамках розслідування цих справ Р.СЕМЧІЙ був оголошений в міжнародний розшук і 19 травня затриманий на робочому місці працівниками правоохоронних органів Російської Федерації. Цього ж дня Р.СЕМЧІЙ встиг повідомити свою родину по телефону про те, що його закували в кайданки для екстрадиції в Україну, після чого зв`язок обірвався. Від того часу відсутні будь-які відомості щодо місця перебування і долі Романа СЕМЧІЯ», - зазначається у зверненні обласних обранців.

Також наголошується, що депутати Львівської обласної ради, як органу місцевого самоврядування, «свідомі своєї відповідальності за долю Романа СЕМЧІЯ, що обмежений зараз у волі на території іноземної держави, знаходиться поза впливом обласної ради, і звертаються до Вас з проханням вжити всіх належних заходів дипломатичного реагування з метою з’ясування долі Романа СЕМЧІЯ та забезпечення передачі його правоохоронним органам України здоровим та неушкодженим».