Чехія не переходитиме на євро найближчим часом, в країні залишиться чеська крона, повідомляє у вівторок Чеське радіо з посиланням на заяву президента Чехії Вацлава Клауса після зустрічі з прем`єр-міністром Бельгії Івом Летермом.

Президент Чехії зазначив, що в єврозоні нині триває боргова криза, оскільки "деякі держави зіткнулися з серйозними борговими проблемами". Клаус нагадав, що про надання фінансової допомоги попросили вже три країни єврозони - Греція, Ірландія і недавно - Португалія.

Глава Чехії сказав також, що "протягом останніх 20 років попереджав про можливий ризик, пов`язаний із введенням єдиної європейської валюти в співтоваристві так різнорідної групи держав", - цитує РІА "Новости".