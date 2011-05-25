Прес-конференція за участю голови НСЖУ та іранських журналістів
11:11, 25 травня 2011Суспільство
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26 травня о 15:00 в приміщенні Національної спілки журналістів України (вул. Хрещатик, 27-а) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам візиту делегації керівників ЗМІ Ірану в Україну.
Учасники: Лубченко І.Ф. – голова НСЖУ, журналісти іранських засобів масової інформації (учасники делегації керівників засобів масової інформації Ісламської Республіки Іран).
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