Прес-конференція за участю голови НСЖУ та іранських журналістів

26 травня о 15:00 в приміщенні Національної спілки журналістів України (вул. Хрещатик, 27-а) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам візиту делегації керівників ЗМІ Ірану в Україну. Учасники: Лубченко І.Ф. – голова НСЖУ, журналісти іранських засобів масової інформації (учасники делегації керівників засобів масової інформації Ісламської Республіки Іран).

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