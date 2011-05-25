Київрада перейменувала станцію метро «Республіканський стадіон»

11:48, 25 травня 2011
Суспільство
4302 0

Підтримали 93 депутати

Київрада перейменувала станцію столичного метро «Республіканський стадіон» на «Олімпійська».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії.

Його підтримали 93 із 98 зареєстрованих у залі депутатів Київраді.

Згідно з документів, Київській міській державній адміністрації доручено провести організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter