Міськрада Херсона хоче заборонити собакам гавкати вночі

Міська рада Херсона планує зобов`язати власників собак (яких утримують у квартирах багатоповерхівок) запобігати нічному гавканню тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Херсона Володимир САЛЬДО.

Згідно з повідомленням, обмежувати гавкання собак їхні господарі повинні будуть із 22.00 до 06.00.

Відповідний проект рішення в рамках ухвалення нових Правил упорядкування міста буде розглянуто на сесії міськради Херсона 31 травня.