Міськрада Херсона хоче заборонити собакам гавкати вночі
11:50, 25 травня 2011Суспільство
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Крайніми будуть господарі
Міська рада Херсона планує зобов`язати власників собак (яких утримують у квартирах багатоповерхівок) запобігати нічному гавканню тварин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Херсона Володимир САЛЬДО.
Згідно з повідомленням, обмежувати гавкання собак їхні господарі повинні будуть із 22.00 до 06.00.
Відповідний проект рішення в рамках ухвалення нових Правил упорядкування міста буде розглянуто на сесії міськради Херсона 31 травня.
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