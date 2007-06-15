Бойко заявляє, що вищі посадовці країни дезінформовані

Рада національної безпеки і оборони України і Кабінет Міністрів України вирішили допрацювати проект рішення РНБО з енергетичної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, «рішення РНБО було дуже зваженим і, я думаю, головне, що секретар РНБО Іван ПЛЮЩ запропонував провести в режимі діалогу слухання і налагодити роботу в цій сфері між урядом і РНБО».

«Коли буде діалог, тоді буде позиція всіх сторін», - додав Ю.БОЙКО.

Також міністр висловив думку, що «зараз йде одностороння інформація з цього приводу, і дезінформуються вищі посадовці нашої країни».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходило засідання РНБО, на якому планувалося розглянути питання, пов`язані з енергетичною безпекою держави.

Вчора, 14 червня, інтернет-видання "Економічна Правда" опублікувало копію проекту рішення РНБО, засідання якого заплановане на 15 червня, в якому зазначається системний характер загроз енергетичній безпеці й низька ефективність держполітики щодо їх попередження і нейтралізації. В РНБО відмовилися коментувати цю публікацію.