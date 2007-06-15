Наша Україна прагне посилити повноваження Президента

Партія “Наша Україна” запропонує внести зміни до Конституції, що посилюють повноваження Президента України та одночасно збалансовують повноваження усіх гілок влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні на прес-конференції у Луцьку, де він перебуває у рамках всеукраїнського туру “З народом і для народу”.

За його словами, Конституцію потрібно змінювати, оскільки "остання її редакція (від 8 грудня 2004 року – УНІАН) приводить лише до криз".

“Спроби перетворити Україну на парламентську республіку є для нас неприпустимими”, - сказав лідер партії.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що “Наша Україна” ініціюватиме створення конституційної комісії у форматі, який запропонував Президент України Віктор ЮЩЕНКО. До її складу ввійдуть кращі професіонали у галузі конституційного права та авторитетні громадські діячі.

На думку В.КИРИЛЕНКА, Президент має бути консолідуючим центром для нації, його вплив на регіональну політику і правоохоронні органи має бути посилений. “Зараз Президент не може реалізовувати повноважень, з якими він був обраний”, - зазначив лідер партії.

“Людям байдуже, як буде називатися ця форма правління, хто кого буде балансувати, людей, насамперед, цікавить припинення хаосу”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.