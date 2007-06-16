Погода на 16-20 червня

Сьогодні в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°; вдень 28-33°, у південних, східних та центральних областях місцями 34-36°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вдень у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, у північних областях подекуди грозові дощі. Вітер південний, південно-західний, 3-8 м/с.

17-18 червня - мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму переважно без опадів; на решті території місцями грозові дощі, у північних, а 17 червня й у західних областях повсюди. Вітер південний з переходом у західних, північних та центральних областях на північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура у південній, східній частині країни та на Дніпропетровщині вночі 17-22°, вдень 30-35° (18 червня на Одещині й Миколаївщині 26-31°); на решті території вночі 15-20°, вдень 23-28° (17 червня у північних та центральних областях переважно 26-31°).

19-20 червня - місцями короткочасний дощ, гроза; у західних областях переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 22-28°; у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 16-21°, вдень 27-32°.

У Києві та області у суботу утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 28-33°. Вночі переважно без опадів, вдень окремі грозові дощі. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

17-18 червня - мінлива хмарність. Вдень 17 та вночі 18 червня короткочасні дощі, грози; в решту часу переважно без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 17 червня 26-31°, 18 червня 23-28°.

19-20 червня - місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.