Серед умов Елтона Джона - козине молоко і троянди трьох кольорів

Приїзд Елтона Джона до Києва відбувся в обстановці жорстокої секретності. Дату прибуття і місце перебування організатори озвучували кожного разу по-різному.

Зрештою, співак прилетів до Києва вчора, близько двох годин дня. У "Борисполі" його зустрів Віктор Пінчук (фонд його дружини і привіз Елтона Джона до України). Машина чекала засекреченого гостя біля трапа і доставила в готель "Прем`єр-Палас" через підземні приміщення. Побоюючись штурму преси і фанатів, охорона готелю навіть дещо перестаралася: потрапити в готель могли тільки постояльці, що ж до "незареєстрованих користувачів", їм була закрита дорога навіть в загальнодоступний зазвичай ресторан "Імперія" на верхньому поверсі. Як у всіх подібних випадках, Елтон Джон зареєстрований під чужим ім`ям, і навіть адміністратори ресепшн не знають, в якому номері проживає іменитий гість. Знає про його місцезнаходження в готелі тільки охорона — зроблений вручну одноразовий ключ від апартаментів є у неї і у самого господаря.

При цьому, в своїх бажаннях з приводу їжі співак проявив "незоряну" невибагливість. Згідно райдеру, під час концерту потрібні тільки свіжі фрукти і літр козиного молока. До речі, з собою Елтон привіз три роялі — про всяк випадок. У артиста не буде особистого кухаря і його не турбує марка машини, в якій він переміщатиметься по столиці України. Крім того, в гримерці повинні бути три вази з червоними, білими і жовтими трояндами, а в особистих апартаментах — книги про мистецтво. Окремі вимоги до висоти і розстановки меблів в готелі (наскільки відомо, співака поселили в президентському номері за 20 400 гривень в добу). В цілому під час перебування Елтона Джона в Києві його супроводжує близько 50 чоловік.

Газета "Сегодня"