Міліція затримала ченця, який «замінував» Свято-Іверський монастир

Співробітники Одеського міськуправління внутрішніх справ затримали за неправдиве повідомлення про мінування Свято-Іверського чоловічого монастиря одного з місцевих ченців.

Як повідомив УНІАН начальник ЦГЗ УМВС в Одеській області Віктор МИРОШНИЧЕНКО, таким чином затриманий помстився керівництву монастиря за погане до нього ставлення – напередодні його випровадили з обителі «за неналежну поведінку».

Після завершення слідства міру покарання визначить суд. Зловмисникові загрожує штраф від 7 до 15 тис. грн. або півроку позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 лютого, коли до Одеси з робочою поїздкою прибув Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, по телефону “102” надійшов сигнал від невідомого про те, що заміновано Свято-Іверський чоловічий монастир. Після обстеження будівель монастиря фахівці не виявили вибухонебезпечних предметів.

Відвідини главою держави монастиря не планувалися.