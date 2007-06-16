У Харкові судять жінку, одна дитина якої випала з 7 поверху, а друга - вішалася

У Харкові розпочався суд над жінкою, яка обвинувачується у злісному невиконанні батьківських обов’язків по догляду за дитиною.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу прокуратури Харківської області Алла ПРАВОСУД, недбалість цієї жінки призвела до того, що її найменший чотирирічний син, залишившись без догляду, самостійно забрався на підвіконня квартири, розташованої на сьомому поверсі, щоб погратися, і випав з відкритого вікна.

Слідством встановлено, що мати в цей час пішла роздобути самогону. У тяжкому стані хлопчик перебуває у лікарні. Підсудна має чотирьох дітей, раніше ніде не працювала, зловживала спиртними напоями, проживаючи із співмешканцем, умисно ухилялася від виховання своїх малюків, постійно залишаючи їх без догляду.

Для підсудної обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Минулого року саме через такий спосіб життя матері її 12-річний син хотів покінчити життя самогубством, залишивши записку. І лише випадково, завдяки кмітливості меншої сестри, енергійним діям сусіда – студента та лікарів підлітка вдалося врятувати після того, як він уже висів у петлі.

У березні ц.р. року суд на 4 роки позбавив жінку волі з випробувальним терміном 2 роки. Проте належних висновків вона, схоже, так і не зробила, зазначила А.ПРАВОСУД. За позовом служби у справах неповнолітніх виконкому районної ради жінка тепер може бути позбавлена і батьківських прав.