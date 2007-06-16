Замах на депутата: регіонал стріляв у бютівця з обріза

У місті Добропілля Донецької області вдень, 15 червня, скоєно замах на депутата міськради від БЮТ Валерія СААРОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної організації "ВО "Батьківщина", у В.СААРОВА стріляв із обріза секретар міськради Віктор ДРЕВАЛЬ, який представляє Партію регіонів.

У прес-службі, з посиланням на слова самого В.СААРОВА, розповіли, що близько 15-00 15 червня, після сесії міськради, на якій обговорювалися питання землевідведення, В.СААРОВ мав розмову з В.ДРЕВАЛЕМ у його машині, де "неформально порекомендував йому припинити практику "дерибана" земель у містах Добропілля і Білозерське".

За інформацією прес-служби, В.СААРОВ вказав на те, що він надав В.ДРЕВАЛЮ документи, що стосувалися землевідведення, які компрометували як секретаря, так і мера, й повідомив, що збирається передати їх у прокуратуру. Нібито після цього секретар міськради дістав обріз і вистрілив у депутата-бютівця.

У прес-службі уточнили, що "вогнепальне поранення виявилося не смертельним і серйозних підстав побоюватися за здоров`я депутата від БЮТ немає".

В.СААРОВ дав свідчення в міліції й прокуратурі, проте правоохоронці не поспішають розслідувати цю справу, зазначили в прес-службі Донецької облорганізації "ВО "Батьківщина".

Крім того, кореспонденту УНІАН у прокуратурі області підтвердили, що "інцидент у Добропіллі мав місце" й зараз щодо цього факту проводиться розслідування.