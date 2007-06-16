”Сканія” врізалась в житловий будинок: 3 постраждалих (додані фото)

О 23 год. 32 хв. 15 червня у м. Миколаїв водій вантажного автомобіля "Сканія" не впорався з керуванням, з`їхав на узбіччя дороги та скоїв зіткнення з житловим одноповерховим будинком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок інциденту постраждало 3 особи (пасажирка автомобіля та 2 мешканки будинку), із них 2 особи (пасажирка автомобіля та мешканка будинку) було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Автомобілем пошкоджена стіна та дах будинку.

Всього за добу на території країни зареєстровано 168 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 211 - травмовано.

Фото Андрія Дворецького/novosti-n.mk.ua