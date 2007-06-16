Шуфрич влаштовуватиме нічні облави

Сьогодні пройшов другий день спільного рейду Міністерства з надзвичайних ситуацій України, Міністерства внутрішніх справ та Державного комітету рибного господарства на території Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, в результаті спецоперацій, проведених у гирлі р.Прип’ять, за участю міністра Нестора ШУФРИЧА за два дні затримано 49 осіб, вилучено близько 80 кг риби, 5 риболовецьких човнів, 2 сучасних катери іноземного виробництва та складено 26 протоколів про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання про порушення кримінальних справ правоохоронними органами.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що від сьогодні офіційно дозволена риболовля в акваторії Київського моря, але виключно згідно чинного законодавства та за межами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Задля контролю дотримання закону Н.ШУФРИЧ запевнив, що це не останній рейд із залученням гелікоптера, протягом літа планується серія таких спецоперацій, у тому числі нічні рейди з використанням приладів нічного бачення.

“Ми не дозволимо, щоб хтось сьогодні заробляв гроші на здоров’ї та безпеці наших громадян. Останніми роками тут панувала повна безвідповідальність, але ми цього не допустимо”, - наголосив міністр.

Згідно із Законом „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки”, який набув чинності 13-го червня цього року, порушникам режиму Чорнобильської зони загрожують значні штрафні санкції та позбавлення волі терміном до 7 років.