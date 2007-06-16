Син останнього імператора Австро-Угорщини їде до Чернівців

Спадкоємець імперської корони Австро-Угорщини, відомий в Європі політик та публіцист Отто фон ГАБСБУРГ 16-18 червня перебуватиме у Чернівцях на запрошення міського голови Миколи ФЕДОРУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, візит приурочено підготовці Чернівців до 600-річчя першої писемної згадки про місто. Організувати його допомогла австрійська громадсько-політична організація «ПанЄвропа».

До Чернівців 95-річний доктор О.ГАБСБУРГ прибуде з Києва 16 червня звичайним рейсовим літаком. Його супроводжуватимуть президент громадсько-політичної організації «ПанЄвропа» Райнгард КЛУЧЕК та міністерський радник Австрії Рудольф ГАКАУФ, представники Посольства Австрії в Україні.

Під час цього візиту високий гість планує здійснити пішохідну та автомобільну екскурсію містом, побувати на богослужінні в одній із церков, відвідати Чернівецький драматичний театр та художній музей, історичне чернівецьке кладовище, дитячу лікарню, яка за часів Австро-Угорщини носила ім’я Ф.Йосифа, побувати на фольклорному дійстві «Українські пісенні старожитності» в театрі-студії «Голос», а також неформально поспілкуватися з керівниками національних товариств, істориками, політологами та жителями обласного центру.

18 червня представника австрійської імперської родини у Чернівцях офіційно приймуть міський голова та керівники області, він зустрінеться з депутатським корпусом міської ради та журналістами.

Доктор О.ГАБСБУРГ виступить перед студентами і викладачами Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та громадськістю міста. Тут відбудеться офіційна церемонія вручення йому відзнаки та мантії почесного доктора університету.

19 червня О.ГАБСБУРГ відвідає Коломию, яка вписала романтичну сторінку у стосунки його батьків.