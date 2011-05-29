У Маріуполі знайшли холеру

В неділю в Маріуполі Донецької області виявлено трьох хворих на холеру, яких госпіталізовано до інфекційного відділення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держсанепідемслужби України.

Як зазначається у повідомленні, фахівцями санепідемслужби виділено холероподібний вібріон О1, біовар Ель-Тор і серовар Огава.

Стан хворих розцінюється як задовільний і не викликає занепокоєння у медиків.

За дорученням Головного державного санітарного лікаря України Сергія РИЖЕНКА у Маріуполі проведено засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, на якій розроблено план локалізації і ліквідації вогнища, а також створено оперативний штаб.

Наразі фахівці проводять обстеження тих, хто був у контакті з хворими, та відбирають проби з об’єктів довкілля.

Як запевнив С.РИЖЕНКО, всі пляжі у Маріуполі будуть ретельно перевірені, а виявлені після лабораторних досліджень небезпечні місця відпочинку буде закрито.

На Донеччину вже виїхали фахівці Міністерства охорони здоров’я України, щоб на місці розібратися із ситуацією і не допустити виникнення нових спалахів небезпечної хвороби.