У Кременчуку знайшли вкрадену дитину

У місті Кременчук Полтавської області знайдена вкрадена кілька днів тому дитина.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні міліції Кременчука.

За офіційними даними, 16 травня в чергову частину міської міліції звернулася 24-річна жителька Кременчука із заявою про зникнення дитини.

«Жінка повідомила, що 14 травня залишила дворічного сина Владислава в сусідки, а сама пішла на базар. Повернувшись, у сусідки вона дитину вже не знайшла», - розповідає прес-секретар начальника Кременчуцької міської міліції Лариса БЄЛКОВСЬКА.

Після повідомлення про зникнення дитини в місті були створені оперативні групи для її пошуку. Під час слідства з`ясувалося, що до сусідки 14 травня зайшла 20-річна знайома. Разом вони пили, а потім знайома просто вкрала дитину. «Вона переховувала дитину в приватному секторі. Під час крадіжки у хлопчика піднялася температура. Вона лікувала його пігулками», - зазначила Л.БЄЛКОВСЬКА.

Сьогодні дитину повернено матері.

Причини, які спонукали дівчину вкрасти дитину, не повідомляються.