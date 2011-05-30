Червневий раунд переговорів про ЗВТ з Євросоюзом буде останнім?

Голова правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що червневий раунд переговорів про зону вільної торгівлі з Євросоюзом буде останнім перед підписанням угоди.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН щодо переговорів на цю тему.

«Переговори про зону вільної торгівлі зараз, дійсно, виходять на фінішну пряму. Думаю, що після цього раунду вже можна буде робити прогнози, коли саме може відбутися остаточний компроміс і підписання угоди, чи зможемо ми це зробити вже у поточному році», - сказав експерт.

Щодо переговорів, які планує провести перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ у Брюсселі 31 травня, В.ФЕСЕНКО зазначив, що цей візит є ознакою того, що «зараз, у поточному режимі, не чекаючи чергового раунду переговорів, на високому політичному рівні намагаються подолати ті перешкоди, які зараз існують у переговорному процесі».

На думку експерта, під час переговорів 31 травня обговорюватимуться, окрім питань безпосередньо торгівлі, питання тарифної політики, узгодження позицій Європи і України у сфері енергетики і лібералізації візового режиму.

В.ФЕСЕНКО вважає, на порядку денному стоятимуть також питання візового режиму з Євросоюзом.

Експерт нагадав про ініціативи міністрів закордонних справ ЄС щодо відновлення паспортного режиму в країнах Шенгенської зони у зв`язку з міграціями біженців після революції в Тунісі і війни у Лівії, яка може ускладнити переговорний процес. «На жаль, ця проблема напряму торкається і нас. Ви знаєте, що Україна має певні попередні домовленості з ЄС, ми працюємо над реалізацією дорожньої карти щодо надання Україні більш ліберального візового режиму, а можливо, у перспективі, і відміни його, - зазначив В.ФЕСЕНКО. - Сподіватимемося, що цей візит буде результативним як елемент чартерної дипломатії перед офіційними переговорами у червні».

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 31 травня у Брюсселі проведе переговори з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ з підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Євросоюзом.

Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі у березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2011 року.

16-й раунд переговорів відбувся 8 квітня ц.р. у Брюсселі.

Черговий раунд переговорів планується провести у червні у Києві.