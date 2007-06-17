Приморський бульвар у Севастополі перебудували після війни і ось тепер

У Севастополі до дня міста завершено першу і другу черги реконструкції Приморського бульвару і почали функціонувати три нові фонтани.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, в день проведення основних заходів з нагоди 224-ї річниці заснування міста, відбувся урочистий пуск першої і другої (всього їх буде п’ять) черги реконструкції бульвару.

Голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН під час здачі черг, зокрема, відзначив, що Приморський бульвар є головним і улюбленим місцем відпочинку севастопольців і гостей міста, тому, враховуючи, що з початку 1950-х років і досі на Приморському бульварі проводилися роботи лише косметичного характеру, а його реконструкція була вкрай необхідна.

За даними міської державної адміністрації, загальна кошторисна вартість робіт визначена в сумі 56,7 млн.грн.

Станом на 1 червня 2007 року за рахунок усіх джерел фінансування було реалізовано 9 млн. 300 тис.грн., включаючи вклади інвесторів. На ці кошти були виконані роботи з ремонту фасадів будинків і заміни існуючих інженерних комунікацій. Крім того, були проведені масштабні роботи з озеленення, оновлення унікального садово-паркового ансамблю. Також реконструйовано поливну систему бульвару, реставровано підпірні стіни, здійснено роботи по зміцненню берегів.

На Приморському з’явився цілий ряд ажурних світильників, нових стильних лавочок, вимощено нову тротуарну плитку. На бульварі зведено фонтан - на тому самому місці, на якому він був ще до війни. Два фонтани з’явилися біля будинку Російського драматичного театру імені А.Луначарського.