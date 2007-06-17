Студентів вінницьких вузів примусять ходити на пляж

Виконавчий комітет Вінницької міської ради планує залучити студентів вищих навчальних закладів до патрулювання територій міських пляжів.

Про це йдеться у повідомленні Управління зовнішніх зв`язків і зв`язків з громадськістю Вінницької міськради.

Згідно з повідомленням, з середини червня вінницькі пляжі і прилеглі до них території знаходитимуться під постійним наглядом «Пляжних патрулів», до складу яких залучатимуться студенти старших курсів вузів І-ІІ рівнів акредитації. „До складу патруля, окрім двох студентів вузів віком від 18 років, також увійдуть рятувальник МНС і співробітник міліції”, - сказано у повідомленні.

"Пляжний патруль" стежитиме за тим, щоб відпочиваючі дотримувалися правил поведінки на водних об`єктах", згідно з якими забороняється запливати за буї, що захищають; підпливати до парусників, веслових судів і т. д.; стрибати у воду із споруд, для цього не пристосованих; розпивати спиртні напої і купатися в нетверезому стані; грати у воді в ігри, які можуть завдати шкоди оточуючим; забруднювати водоймища і території пляжів; вигулювати собак та інших домашніх тварин і т.д.

„Патрулювання пляжів здійснюватиметься щодня з 11-ї до 16-ї години, участь студентів в патрулюванні здійснюватиметься на змінній основі (зміна 5 днів), студенти-члени патруля будуть екіпіровані кепками і футболками з написами «Пляжний патруль. Вінниця», а також спеціальними посвідченнями”, - зазначено у повідомленні.

Планується, що на час літнього сезону для патрулювання на пляжах буде залучено близько 100 студентів.

У Вінниці діють 9 пляжів, з яких 5 відноситься до комунальної власності.