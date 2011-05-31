Прикордонники вилучили 3 тисячі контрабандних каченят

Одеські прикордонники вилучили майже 3 тис. контрабандних каченят.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Зокрема, за їх даними, співробітники відділу «Нові Трояни» зупинили для перевірки мікроавтобус «Мерседес», за кермом якого був житель прикордоння. У багажному відділенні авто без належних документів він перевозив 2 тис. 731 каченя.

Сума оцінки затриманих маленьких пернатих склала майже 41 тис. грн. Наразі тривають заходи щодо встановлення усіх обставин порушення.

Незвичайну контрабанду прикордонники передали на відповідальне зберігання в рибно-аграрний кооператив «Новонекрасівське», що в Одеській області.