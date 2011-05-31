На Оболонській набережній горить будинок

Сьогодні о 6.59 виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на Оболонській набережній, 55.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, за 9 хвилин перші підрозділи рятувальників прибули до місця події. За попередньою інформацією, горить 400 квадратних метрів будинку. Існувала загроза розповсюдження полум’я на поруч розташовані приватні будинки.

Підрозділи МНС працюють на місці за підвищеним рангом з залученням 12 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, в тому числі пожежного катеру. О 8.32 пожежу було локалізовано.